MSB:"Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde 31 Mart 2019 tarihinde teröristlerin havan saldırısı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa ka MSB:"Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde 31 Mart 2019 tarihinde teröristlerin havan saldırısı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.

MSB:"Zeytin Dalı Harekât Bölgesinde 31 Mart 2019 tarihinde teröristlerin havan saldırısı sonucu bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, bir kahraman silah arkadaşımız ise yaralanmıştır.Olay sonrası teröristlere ait belirlenen hedefler meşru müdafaa kapsamında ateş destek vasıtalarıyla ateş altına alınmıştır.

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