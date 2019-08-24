MSB:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ikisi kadın 4 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."
MSB:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ikisi kadın 4 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.24 Ağustos 2019 Cumartesi 18:27
MSB:"Türk Silahlı Kuvvetleri ve Millî İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak Kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit edilen ikisi kadın 4 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."
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