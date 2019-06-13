MSB:"Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerç

MSB:"Suriye rejim güçlerinin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde kontrol ettiği As Shariah bölgesinden, 3 kilometre mesafedeki Zawiyah Dağı bölgesinde yer alan 10 numaralı Gözlem Noktamıza kasıtlı olduğu değerlendirilen 35 havan atışı ile bir saldırı gerçekleştirilmiştir. Yapılan havan saldırısında üç kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmış; üs bölgemizde yer alan, tesis, teçhizat ve malzemelerden bir kısmı kısmi hasar görmüştür. Yaralı personelin tahliye ve tedavileri devam etmektedir. Saldırıyla ilgili olarak Rusya nezdinde gerekli girişimlerde bulunulmuştur. "