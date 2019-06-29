MSB:"Suriye rejim güçleri tarafından İdlib’te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç top atışı yapılmış, atışlar esnasında RF nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması üzerine atışlar sonlanmıştır." MSB:"Suriye rejim güçleri tarafından İdlib’te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç top atışı yapılmış, atışlar esnasında RF nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması üzerine atışlar sonlanmıştır.

MSB:"Suriye rejim güçleri tarafından İdlib’te bulunan 10 numaralı Gözlem Noktası bölgesine bugün üç top atışı yapılmış, atışlar esnasında RF nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması üzerine atışlar sonlanmıştır."

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