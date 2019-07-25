0553 313 94 23

MSB:"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı / Ankara’ya intikali 25 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanmıştır."

MSB:"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı / Ankara’ya intikali 25 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanmıştır.

25 Temmuz 2019 Perşembe 15:45
MSB:"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı / Ankara’ya intikali 25 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanmıştır."

MSB:"S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı / Ankara’ya intikali 25 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanmıştır."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 15:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Süper Lig'de Mehmet Topal bombası! Transfer birkaç güne açıklanabilir
    1. Süper Lig'de Mehmet Topal bombası!..
    2. Oteller Süper Kupa maçını bekliyor
    3. Motosiklet denetiminde bayan..
    4. Karacabey Belediyespor’a 4 transfer..
    5. ATO Başkanı Baran, Merkez Bankasının..
    6. Öykü Arin ve anne Eylem Şen Yazıcı’dan..
    7. Gaziantep'te bulunan yaban domuzu..
    8. Van Atatürk Anadolu Lisesinden Örnek..
    9. Bakanlıktan S-400 açıklaması: Birinci..
    10. Optimar son anket sonuçlarını..
    11. BTSO Başkanı İbrahim Burkay Merkez..
    12. Başkent’te Stratejik Plan Çalıştayı..
    13. Bakan Akar, TSK Komuta kademesi ile..
    14. Çin'de 118 çocuğu evlat edinen kişiye..
    15. Zonguldak Kömürspor, Galatasaray’ın..
    16. Sultani üzümün ilk hasat ürünü Başkan..
    17. Milli voleybolcular "hedefe uygun"..
    18. DGS puanları Tıp 2019 kontenjanları..
    19. Odunpazarı Belediyesi’nde stratejik..
    20. Hatay'da 78 düzensiz göçmen yakalandı
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Temel Karamollaoğlu'ndan dikkat çeken Hakan Atilla açıklaması!
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Tüm Türkiye'de uygulanacak! Uymayana 10 bin lira ceza
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Şehit Ömer Halisdemir’in ismini sildirmişti! Terfi bekliyor
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Davutoğlu'ndan Başkan Erdoğan hakkında skandal sözler! "Ben suçluysam Erdoğan da suçlu"
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!
    Ağlak "Atatürk sömürücüleri" CHP'li belediyelerde böyle kadrolaştı!

    Günün Karikatürü

    25 Temmuz 2019
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Yerli uzay roketi ikinci atış testine başladı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı
    Türkiye'den ABD'ye uyarı: Artık sabrımız kalmadı