MSB:"Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Kandil’de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargâh ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan’da eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK’lı teröristler 30 Mart 2019 tarihinde eş zamanlı olarak vurulmu
MSB:"Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Kandil’de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargâh ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan’da eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK’lı teröristler 30 Mart 2019 tarihinde eş zamanlı olarak vurulmuştur.30 Mart 2019 Cumartesi 08:32
MSB:"Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Kandil’de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargâh ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan’da eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK’lı teröristler 30 Mart 2019 tarihinde eş zamanlı olarak vurulmuştur."
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