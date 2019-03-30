MSB:"Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Kandil’de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargâh ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan’da eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK’lı teröristler 30 Mart 2019 tarihinde eş zamanlı olarak vurulmu MSB:"Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Kandil’de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargâh ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan’da eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK’lı teröristler 30 Mart 2019 tarihinde eş zamanlı olarak vurulmuştur.

MSB:"Pençe Operasyon Planı çerçevesinde Kandil’de PKK terör örgütü elebaşlarına ait sözde karargâh ve sığınaklar ile Hakurk ve Avaşin-Basyan’da eylem hazırlığı içinde olduğu tespit edilen PKK’lı teröristler 30 Mart 2019 tarihinde eş zamanlı olarak vurulmuştur."

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