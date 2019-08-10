MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.10 Ağustos 2019 Cumartesi 20:07
MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesine düzenlenen hava harekâtı ile 2 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi."
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