MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist etkisiz hale g
MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist etkisiz hale getirildi.24 Haziran 2019 Pazartesi 12:43
MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Zap ve Sinat-Haftanin bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu, en az 2 terörist etkisiz hale getirildi."
YORUM YAZ