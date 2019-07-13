MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu."
MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.13 Temmuz 2019 Cumartesi 09:20
MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Irak kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu."
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