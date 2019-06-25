MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.

MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu."

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