MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen
MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi.25 Haziran 2019 Salı 13:43
MSB:"Pençe Harekâtı ile koordineli, Irak kuzeyi Hakurk ve Metina bölgelerine düzenlenen hava harekâtlarıyla PKK bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedefler vuruldu, 3 terörist daha etkisiz hale getirildi. Dünden beri bölgede etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9 oldu."
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