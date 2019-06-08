MSB:"Niğde/Çamardı Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı bir dağcıyı kurtarmak maksadıyla bölgeye sevk edilen Arama/Kurtarma ekibinde görevli bir Kahraman silah arkadaşımız helikopterden düşmek suretiyle ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede ya MSB:"Niğde/Çamardı Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı bir dağcıyı kurtarmak maksadıyla bölgeye sevk edilen Arama/Kurtarma ekibinde görevli bir Kahraman silah arkadaşımız helikopterden düşmek suretiyle ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur.

MSB:"Niğde/Çamardı Demirkazık Dağı bölgesinde mahsur kalan yaralı bir dağcıyı kurtarmak maksadıyla bölgeye sevk edilen Arama/Kurtarma ekibinde görevli bir Kahraman silah arkadaşımız helikopterden düşmek suretiyle ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."

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