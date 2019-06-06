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MSB:"Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu. "

MSB:"Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu.

06 Haziran 2019 Perşembe 09:04
MSB:"Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu. "

MSB:"Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirilerek, harekâtın başlangıcından bu yana etkisiz hale getirilen toplam terörist sayısı 43 oldu. "

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 09:04
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