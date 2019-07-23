MSB:"Irak kuzeyi Kandil bölgesine 27 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatında turuncu listeyle aranan Devran kod adlı terörist Murat Gündüz’ün etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."
MSB:"Irak kuzeyi Kandil bölgesine 27 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatında turuncu listeyle aranan Devran kod adlı terörist Murat Gündüz’ün etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir.23 Temmuz 2019 Salı 15:34
MSB:"Irak kuzeyi Kandil bölgesine 27 Haziran 2019 tarihinde düzenlenen hava harekatında turuncu listeyle aranan Devran kod adlı terörist Murat Gündüz’ün etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir."
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