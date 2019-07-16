MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile 153 mayın ve EYP imha edildi. 177 mağara ve sığınak da içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi." MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile 153 mayın ve EYP imha edildi.

MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile 153 mayın ve EYP imha edildi. 177 mağara ve sığınak da içindeki malzemelerle birlikte kullanılamaz hale getirildi."

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