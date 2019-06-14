MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı ile toplam 48 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, imha edilen mağara ve sığınakların sayısı da 118’e çıktı. "
MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı ile toplam 48 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, imha edilen mağara ve sığınakların sayısı da 118’e çıktı.14 Haziran 2019 Cuma 12:21
MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı ile toplam 48 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, imha edilen mağara ve sığınakların sayısı da 118’e çıktı. "
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