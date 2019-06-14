MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı ile toplam 48 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, imha edilen mağara ve sığınakların sayısı da 118’e çıktı. " MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı ile toplam 48 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, imha edilen mağara ve sığınakların sayısı da 118’e çıktı.

MSB:"Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı ile toplam 48 PKK’lı terörist etkisiz hale getirilirken, imha edilen mağara ve sığınakların sayısı da 118’e çıktı. "

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.