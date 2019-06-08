MSB:"Irak kuzeyi Hakurk, Avaşin veZap bölgelerine icra edilen hava harekâtlarında PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi." MSB:"Irak kuzeyi Hakurk, Avaşin veZap bölgelerine icra edilen hava harekâtlarında PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

MSB:"Irak kuzeyi Hakurk, Avaşin veZap bölgelerine icra edilen hava harekâtlarında PKK’lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi."

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