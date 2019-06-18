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MSB:"Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanı

MSB:"Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

18 Haziran 2019 Salı 13:05
MSB:"Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanı

MSB:"Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu."

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Haber Tarihi: 18 Haziran 2019 Salı 13:05
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