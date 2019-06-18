MSB:"Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanı MSB:"Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

MSB:"Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.