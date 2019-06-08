MSB:"Hakkâri sınırında bir üs bölgemize 04 Mayıs 2019 tarihinde bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamay
MSB:"Hakkâri sınırında bir üs bölgemize 04 Mayıs 2019 tarihinde bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Haziran 2019 tarihinde şehit olmuştur.08 Haziran 2019 Cumartesi 21:14
MSB:"Hakkâri sınırında bir üs bölgemize 04 Mayıs 2019 tarihinde bölücü teröristler tarafından yapılan saldırı sonucu yaralanan kahraman silah arkadaşımız tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 08 Haziran 2019 tarihinde şehit olmuştur."
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