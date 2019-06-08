MSB:"Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi"
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08 Haziran 2019 Cumartesi 07:44
MSB:"Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi"
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