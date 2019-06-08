0553 313 94 23

MSB:"Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi"

.

08 Haziran 2019 Cumartesi 07:44
MSB:"Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi"

MSB:"Diyarbakır-Lice bölgesinde icra edilen hava destekli operasyonda iki PKK’lı bölücü terörist etkisiz hale getirildi"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Haziran 2019 Cumartesi 07:44
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayburt’ta ata sporu cirit sporu yaşatılıyor
    1. Bayburt’ta ata sporu cirit sporu..
    2. Dönüş trafiği havadan görüntülendi.....
    3. 20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri..
    4. MSB:"Diyarbakır-Lice bölgesinde icra..
    5. TEM Otoyolu'nda makas faciası!
    6. Milli Savunma Bakanlığı açıkladı:..
    7. Bakan Soylu: Kandil’de de bayram..
    8. Diyarbakır'da 2 terörist etkisiz hale..
    9. Milli Savunma Bakanlığından,..
    10. Trump duyurdu! Süresiz olarak askıya..
    11. Türkiye'den Güney Kıbrıs'a tepki.....
    12. ABD düşmanca tavrını sürdürüyor.....
    13. İzmir'de otomobil devrildi: 1 yaralı
    14. Heyecanlandıran yazılım... Aracın şarj..
    15. Çorum'da feci kaza... 3 kişi hayatını..
    16. Düzce'de düğünde kan aktı... Ortalık..
    17. Lunaparkta korku dolu anlar: 4 yaralı
    18. Trump açıkladı: Pazartesi başlar
    19. İstanbul'da film gibi olay... İnfaza..
    20. İzmir'de bıçaklı kavga: 1 yaralı
    21. İstanbul'da feci kaza... Metrelerce..
    22. Maduro Venezuela-Kolombiya sınırını..
    23. Kocaeli'de trafik kazası: 1 yaralı
    24. ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan’dan..
    25. Beşiktaş’da trafik kazası: 2 ölü 8..
    26. Başkentte gecekondu yangını
    27. ABD Meksika'ya uygulayacağı "yasa dışı..
    28. Ankara’da otomobil köprüden düştü
    29. İstanbul'da trafik kazası: 2 ölü, 8..
    30. "Hollywoodtürke" filminin galası..
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    Rusya’dan sarsıcı açıklama! ‘ABD için kötü bir sürpriz olacak’
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    "Türkler için tüm şartları sağlamaya hazırız"
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Bebek katili Apo'dan dikkat çeken itiraf: Bana çok büyük zarar verdi
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı
    Dünyaca ünlü piyanist: Hilafetin kaldırılması ve harf inkılabı hataydı
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!
    Antrikot edebiyatı yapıp halkçı geçinen CHP’li, VIP’e alınmayınca kıyameti kopardı!

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sol-Kemalist politikacıdan şok ifşaat: İmamoğlu, PKK ve FETÖ’yü kurtarma sözü verdi
    Sezai ‘Beyaz Türkler’e oynuyor! Önce ‘Kürdistan’ şimdi ‘Ortak vatan’...
    Sezai ‘Beyaz Türkler’e oynuyor! Önce ‘Kürdistan’ şimdi ‘Ortak vatan’...