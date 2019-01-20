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MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılına özel video

20 Ocak 2019 Pazar 15:07
MSB'den Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılına özel video

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), Zeytin Dalı Harekatı'nın birinci yılına özel video hazırlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Zeytin Dalı Harekatı şehitlerimizi rahmet ve minnet, gazilerimizi şükranla anıyoruz." ve "Afrin ve bölgesine huzur ve barış getirdik." ifadelerine yer verildi.

Harekata ilişkin hava ve kara operasyonlarının görüntülerinin olduğu paylaşımda, Sağlık Bakanlığı, Türk Kızılayı ve Türk askerlerinin bölgede yaptığı insani yardımlar, sağlık hizmetleri ile bölge halkının askerlere ve Türk yetkililere sevgi gösterileri de yer alıyor.

Video, "Türk Silahlı Kuvvetleri daima hazır" ifadesiyle sona eriyor.



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Haber Tarihi: 20 Ocak 2019 Pazar 15:07
  1. "Zeytin Dalı Harekatı
  2. Milli Savunma Bakanlığı

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