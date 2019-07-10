MSB’den Yavuz ve Fatih paylaşımı Milli Savunma Bakanlığı, Yavuz ve Fatih sondaj gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemilerine refakat edilmesi ile ilgili fotoğraf paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Yavuz ve Fatih sondaj gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma gemilerine refakat edilmesi ile ilgili fotoğraf paylaştı.



MSB’den yapılan paylaşımda "Deniz Kuvvetlerimize ait gemilerimiz ve hava vasıtalarımız Yavuz ve Fatih Sondaj Gemimiz ile Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemimize refakat etmeyi sürdürüyor" denildi.

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