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MSB'den "yakışıksız sözler"e suç duyurusu

MSB tarafından, "Akit TV'de, TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu" bildirildi

10 Haziran 2019 Pazartesi 19:17
MSB'den "yakışıksız sözler"e suç duyurusu

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından, "Akit TV'de, TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili suç duyurusunda bulunulduğu" bildirildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "1 Haziran 2019'da Akit TV'de yayımlanan bir programda, TSK'da görev yapan generaller için söylenen yakışıksız sözlerle ilgili, Askeri Ceza Kanunu 95/4 ve 125/3 maddeleri uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur." ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 10 Haziran 2019 Pazartesi 19:17
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