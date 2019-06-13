MSB’den “Türkiye’nin isteği koordinatlarda Rus jetleri teröristleri vurdu” haberine yalanlama Milli Savunma Bakanlığı, Rus hava güçlerinin Türkiye’nin istediği koordinatlarda, Türkiye’nin gözlem noktasına saldırı yapan teröristleri vurduğu haberlerini yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Rus hava güçlerinin Türkiye’nin istediği koordinatlarda, Türkiye’nin gözlem noktasına saldırı yapan teröristleri vurduğu haberlerini yalanladı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Bazı basın organlarında yer alan, Rus hava güçlerinin Türkiye’nin istediği koordinatlarda, Türkiye’nin gözlem noktasına saldırı yapan teröristleri vurduğu haberi gerçeği yansıtmamaktadır” denildi.

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