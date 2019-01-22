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MSB'den "Sıfır Atık Projesi" özel filmi

Milli Savunma Bakanlığınca, "Sıfır Atık Projesi"ne özel tanıtım filmi hazırlandı- Videoda, "Sıfır Atık Projesi'yle israfı önlüyor, atık miktarını azaltıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz" ifadelerine yer verildi

22 Ocak 2019 Salı 11:52
MSB'den "Sıfır Atık Projesi" özel filmi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığınca (MSB), bakanlık ve bağlı birimlerde uygulanan "Sıfır Atık Projesi"ne özel tanıtım filmi hazırlandı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda, "Sıfır Atık Projesi'yle israfı önlüyor, atık miktarını azaltıyor ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz." vurgusu yapıldı.

Savunma faaliyetlerinin çevre üzerindeki etkilerinin farkındalığıyla limanların donatıldığı modern sistem ve ekipmanla tespit edilen kirliliğe anında müdahale edildiği belirtilen paylaşımda, uçak yıkama faaliyeti sonucunda oluşan atık suların arıtma tesislerinden geçerek doğaya bırakıldığı ve mühimmat atıklarının geri dönüşümde kullanıldığı bilgisine de yer verildi.

Paylaşımda, MSB karargahı ve diğer askeri birliklere sıfır atık ekipmanının yerleştirildiği, sıfır atık prensibini yaşam kültürüne dönüştürmek amacıyla er, erbaş ve askeri öğrenciler dahil tüm personele eğitim verildiği kaydedildi.

Görüntüler, "Çevre konusundaki hassasiyetimizle sonraki nesillere daha müreffeh ve daha yaşanabilir bir dünya bırakmanın bilinciyle bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yüce Türk milletinin gurur kaynağı olmaya devam edeceğiz" ifadesiyle sona eriyor.

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Haber Tarihi: 22 Ocak 2019 Salı 11:52
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