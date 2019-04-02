Milli Savunma Bakanlığından Ekrem İmamoğlu açıklaması
Ekrem İmamoğlu'nun Anıtkabir ziyaretine ilişkin Milli Savunma Bakanlığından açıklama geldi.02 Nisan 2019 Salı 19:15
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Anıtkabir'de düzenlenen bütün törenlerin "Anıtkabir Hizmetleri Yönergesine" uygun olarak icra edildiği belirtildi.
Açıklamada, "Bugün Anıtkabir'de icra edilen törende, törene katılım sağlayanlar tarafından tören usul ve esaslarına uygun olmayan şekilde hareket edilmiştir. Konuya ilişkin ilgili personel ikaz edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
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