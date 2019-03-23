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MSB’den DEAŞ ile mücadele açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, “Hudut hattımız boyunca 243 meskûn mahal ve 2.

23 Mart 2019 Cumartesi 22:40
MSB’den DEAŞ ile mücadele açıklaması

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, “Hudut hattımız boyunca 243 meskûn mahal ve 2.015 kilometrekare alan DEAŞ’tan temizlenmiş, 3 binden fazla radikal DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ terör örgütüne ait 21 bin hedef imha edilmiştir” denildi.


Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı Harekatı ve DEAŞ ile mücadeleye ilişkin açıklama yayımladı. MSB’den yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından, hudut güvenliğini tesis etmek, DEAŞ terör örgütünün tehdit ve saldırılarını önlemek, yerinden edilmiş Suriye halkının evlerine dönüşüne katkı sağlamak maksadıyla, 24 Ağustos 2016 tarihinde, hain darbe girişiminden sadece bir ay sonra, Fırat Kalkanı Harekâtı başlatılmıştır. Fırat Kalkanı Harekâtı, El Bab yerleşim yerinin 24 Şubat 2017 tarihinde kontrol altına alınmasıyla birlikte hedefine ulaşmıştır” denildi.



“Türk Silahlı Kuvvetleri DEAŞ’la mücadeleyi göğüs göğüse yürüten tek ordu olmuştur”


Açıklamada ayrıca, “Özgür Suriye Ordusu ile birlikte yürütülen harekat süresince, hudut hattımız boyunca 243 meskûn mahal ve 2.015 kilometrekare alan DEAŞ’tan temizlenmiş, 3 binden fazla radikal DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiş, DEAŞ terör örgütüne ait 21 bin hedef imha edilmiştir. Diğer ülkeler DEAŞ’la mücadeleyi daha çok hava kuvvetleri ile yürütürken, Türk Silahlı Kuvvetleri DEAŞ’la mücadeleyi göğüs göğüse yürüten tek ordu olmuştur” ifadeleri yer aldı.



“320 bin Suriye vatandaşının evlerine dönmeleri sağlanmıştır”


Fırat Kalkanı Harekâtı ile kontrol altına bölgelerde; mayın, EYP temizliği, güvenlik ve asayişin sağlanması faaliyetlerine devam edildiği de belirtilen açıklamada, ”Ayrıca,ilgili kurumlarımızla birlikte bugüne kadar yapılan bu çalışmalar neticesinde büyük bir kısmı Fırat Kalkanı Harekât Alanına olmak üzere yaklaşık 320 bin Suriye vatandaşının evlerine dönmeleri sağlanmıştır” ifadeleri kullanıldı.

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Haber Tarihi: 23 Mart 2019 Cumartesi 22:40
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