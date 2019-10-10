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MSB'den son dakika açıklaması: İlerleme devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığı, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolarımız, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor." açıklamasında bulundu.

10 Ekim 2019 Perşembe 02:03
MSB'den son dakika açıklaması: İlerleme devam ediyor

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin son dakika açıklaması geldi.

Milli Savunma Bakanlığınca , Barış Pınarı Harekatı'na katılan komandoların Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ettiği bildirildi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'na katılan kahraman komandolarımız, Fırat'ın doğusunda ilerlemeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Söz konusu paylaşımda, komandoların arazide ateş açarak ilerlediğine ilişkin gece görüş kamerası ile kaydedilmiş bir görüntü de yer aldı.

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Haber Tarihi: 10 Ekim 2019 Perşembe 02:03
  1. Barış Pınarı Harekatı

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