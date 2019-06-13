MSB'den açıklama Milli Savunma Bakanlığından, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda, teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı bildirildi

ANKARA (AA) - Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda teröristleri vurduğu haberlerinin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Milli Savunma Bakanlığından (MSB) bazı basın organlarında konuyla ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı basın organlarında yer alan, Rus hava güçlerinin Türkiye'nin istediği koordinatlarda, Türkiye'nin gözlem noktasına saldırı yapan teröristleri vurduğu haberi gerçeği yansıtmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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