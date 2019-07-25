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MSB: "(Yeni askerlik sistemi) 6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan terhis işlemleri biten 122 bin yükümlü memleketlerine gönderildi."

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:02
MSB: "(Yeni askerlik sistemi) 6 aylık hizmet süresini tamamlayanlardan terhis işlemleri biten 122 bin yükümlü memleketlerine gönderildi."
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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:02
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