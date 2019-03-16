MSB ve AA'nın Zeytin Dalı Harekatı fotoğrafları otobüslerde Milli Savunma Bakanlığı ve Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan Zeytin Dalı Fotoğraf Sergisi'nin fotoğrafları, EGO otobüslerinin camlarında yerini aldı

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ve Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan Zeytin Dalı Fotoğraf Sergisi'nde yer alan fotoğraflar, EGO otobüslerinin camlarına yapıştırıldı. Ankara Büyükşehir Belediyesi Kızılay Metro Sergi Salonu'nda açılan, Zeytin Dalı Harekatı öncesinde, sırasında ve sonrasında yaşananları gözler önüne seren sergideki fotoğraflar, Ankara'daki EGO otobüslerinde yerini aldı. Aralarında, harekatın simgeleşen fotoğraflarından Mehmetçik'in Burseya Dağı'nı teröristlerden arındırdığı ve dağa Türk bayrağını diktiği anların da yer aldığı sergideki, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) Foto Film Merkezi Komutanlığı ve AA'nın 89 fotoğrafı, 18 Mart Pazartesi gününe kadar otobüslerde de sergilenecek.

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