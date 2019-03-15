MSB ve AA'dan "Zeytin Dalı" sergisi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi, Milli Savunma Bakanlığı ile Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan "Zeytin Dalı Fotoğrafları Sergisi"ni gezdi.

18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen törenin ardından Akar ve TSK'nin komuta kademesi, Zeytin Dalı Harekatı'nın fotoğraflarından oluşan sergiyi inceledi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Anadolu Ajansınca hazırlanan "Zeytin Dalı Fotoğrafları Sergisi"ni gezen Bakan Akar ve komutanlar, harekat merkezinde çekilen ve sergide yer alan fotoğraflarının yanında hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Harekatın başlangıcından bitimine ve sonrasındaki insani yardımlara kadar birçok unsurun yer aldığı 89 fotoğraftan oluşan sergi vatandaşların izlenimine de sunulacak.