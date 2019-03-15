0553 313 94 23

MSB ve AA'dan "Zeytin Dalı" sergisi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, Milli Savunma Bakanlığı ile Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan "Zeytin Dalı Fotoğrafları Sergisi"ni gezdi- Harekatın başlangıcından bitimine ve sonrasındaki insani yardımlara kadar birçok unsurun yer aldığı 89 fotoğraftan oluşan sergi halkla da buluşacak

15 Mart 2019 Cuma 20:57
MSB ve AA'dan "Zeytin Dalı" sergisi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve TSK'nin komuta kademesi, Milli Savunma Bakanlığı ile Anadolu Ajansı tarafından hazırlanan "Zeytin Dalı Fotoğrafları Sergisi"ni gezdi.

18 Mart Şehitler Günü dolayısıyla Milli Savunma Bakanlığı Atatürk Kültür Sitesi'nde düzenlenen törenin ardından Akar ve TSK'nin komuta kademesi, Zeytin Dalı Harekatı'nın fotoğraflarından oluşan sergiyi inceledi.

Milli Savunma Bakanlığı ve Anadolu Ajansınca hazırlanan "Zeytin Dalı Fotoğrafları Sergisi"ni gezen Bakan Akar ve komutanlar, harekat merkezinde çekilen ve sergide yer alan fotoğraflarının yanında hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Harekatın başlangıcından bitimine ve sonrasındaki insani yardımlara kadar birçok unsurun yer aldığı 89 fotoğraftan oluşan sergi vatandaşların izlenimine de sunulacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 20:57
  1. "Zeytin Dalı Fotoğrafları Sergisi"
  2. Anadolu Ajansı
  3. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler
  4. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Son çıktığı duruşmada tahliye edilmişti...Savcının itirazıyla yeniden gözaltına alındı
    1. Son çıktığı duruşmada tahliye..
    2. Liseli öğrenciler en iyi şiiri okumak..
    3. MÜSİAD Başkanı Ahmet Nur Yeni..
    4. Şahin, “Projelerimiz gerçekçi ve..
    5. Mehmet Ali Alabora'dan yeni..
    6. BM Genel Sekreter Yardımcısı Jenca'dan..
    7. Otizmli çocuğuyla yaşadıklarını bu..
    8. Trabzonspor'un CAS davası
    9. Yeni Zelanda'daki iki camiye terör..
    10. Van'da alışveriş festivali
    11. Çeyiz Hesabındaki devlet katkısı..
    12. ABD, UCM müfettişlerine karşı harekete..
    13. Spor Toto Süper Lig: Fenerbahçe: 0 -..
    14. MSB ve AA'dan "Zeytin Dalı" sergisi
    15. Milli boksör Tuğba Öz'den bronz madalya
    16. "Bugün İslamofobiye göz yuman..
    17. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa..
    18. Bakan Yardımcısı Aksu, bakanlık..
    19. CHP Adana İl Başkanlığına Çelebi..
    20. Fenerbahçe-Demir Grup Sivasspor..
    21. Ölümlü trafik kazasına karışan sürücü..
    22. Pakistan’dan Yeni Zelanda’daki terör..
    23. Yeni Zelanda'da iki camiye yönelik..
    24. Sakarya'daki cinayet davası
    25. 'Maskeli Beşler' hakkında karar verildi
    26. HDP Eş Genel Başkanı Temelli: “Mansur..
    27. "AP seçimlerini onur meselesi olarak..
    28. Avrupa borsaları yükselişle kapandı
    29. "Turizm tabana yayıldığı zaman..
    30. Bakan Varank: “Aralık 2020’ye kadar,..
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Merkez Bankasından dolar tahmini! Yıl sonunda dolar...
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Kenevir ilçeyi uçurdu! Satın almak için sıraya girdiler
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Demir yüksekliğinin belirtileri nelerdir?
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Talep patlaması yaşanıyor! 1 dolarlık pazar
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner
    Vergide asgari ücretli harcamada milyoner

    Günün Karikatürü

    15 Mart 2019
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
    İşte Yeni Zelanda'daki camiye saldırı anı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Elektrikte yeni dönem başlıyor! Resmi Gazete'de yayımlandı