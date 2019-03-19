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MSB ve AA'dan Zeytin Dalı Fotoğraf Sergisi

Sergide, Zeytin Dalı Harekatı'nı anlatan kareler ve askerlere gönderilen mektupların fotoğrafları yer alıyor

19 Mart 2019 Salı 12:44
MSB ve AA'dan Zeytin Dalı Fotoğraf Sergisi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan Zeytin Dalı Fotoğraf Sergisi, Ankara'da izlenime sunuldu.

Kentpark Alışveriş Merkezi'nde açılan sergide, harekatın başlangıcından bitimine, sonrasındaki insani yardımlara ve görev yapan askerlere gönderilen mektuplara kadar birçok unsurun yer aldığı 89 fotoğraf bulunuyor.

Sergide, "Mehmetçik'in Burseya Dağı'nı teröristlerden arındırdığı ve dağa Türk bayrağını diktiği anları" yansıtan, harekatın simgeleşen fotoğrafı da yer alıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri Foto Film Merkezi Komutanlığı ve Anadolu Ajansı tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, 21 Mart'a kadar gezilebilecek.


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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 12:44
  1. "Zeytin Dalı Fotoğraf Sergisi"
  2. Anadolu Ajansı
  3. Milli Savunma Bakanlığı

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