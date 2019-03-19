MSB ve AA'dan Zeytin Dalı Fotoğraf Sergisi Sergide, Zeytin Dalı Harekatı'nı anlatan kareler ve askerlere gönderilen mektupların fotoğrafları yer alıyor

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB) ile Anadolu Ajansı (AA) tarafından hazırlanan Zeytin Dalı Fotoğraf Sergisi, Ankara'da izlenime sunuldu. Kentpark Alışveriş Merkezi'nde açılan sergide, harekatın başlangıcından bitimine, sonrasındaki insani yardımlara ve görev yapan askerlere gönderilen mektuplara kadar birçok unsurun yer aldığı 89 fotoğraf bulunuyor. Sergide, "Mehmetçik'in Burseya Dağı'nı teröristlerden arındırdığı ve dağa Türk bayrağını diktiği anları" yansıtan, harekatın simgeleşen fotoğrafı da yer alıyor. Türk Silahlı Kuvvetleri Foto Film Merkezi Komutanlığı ve Anadolu Ajansı tarafından çekilen fotoğraflardan oluşan sergi, 21 Mart'a kadar gezilebilecek.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.