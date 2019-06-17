0553 313 94 23

MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde işbirliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019’da Ankara’da gerçekleştirilecektir."

MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde işbirliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019’da Ankara’da gerçekleştirilecektir.

17 Haziran 2019 Pazartesi 10:21
MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde işbirliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019’da Ankara’da gerçekleştirilecektir."

MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde işbirliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019’da Ankara’da gerçekleştirilecektir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 10:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ormanın yüzüğü: Delikli Kaya Şelalesi
    1. Ormanın yüzüğü: Delikli Kaya Şelalesi
    2. Ege Denizi'nde iş birliğinin..
    3. MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma..
    4. Adıyaman'da yeni bir böcek türü..
    5. Balık yağı kilo yapar mı? İşte, doğru..
    6. Erkekliği sıcak çarpmasın
    7. Siyanür içerek intihar eden..
    8. Mayıs ayında 82 bin 252 konut satıldı
    9. Kambiyo müjdesi
    10. TESK Genel Başkanı Palandöken:..
    11. Bakanlıktan kan nakli için yeni adım
    12. İşsizlik rakamları açıklandı!
    13. Adana’da PKK operasyonu: 30 gözaltı
    14. Milli Savunma Bakanlığı: "Türkiye ve..
    15. Türk ve Suriyeli ressamlardan resim..
    16. Tıbbi aromatik bitki..
    17. 3.derecede yanığı olan hasta ambulans..
    18. İş gücü istatistikleri (1)
    19. İmam hatiplilik sınıflara hapsedilemez
    20. Cüneyt Özdemir'den Küçükkaya’ya sert..
    21. Ankara polisi ’avcıları’ avladı
    22. Altıntaş’ta tarım alanlarında kapsamlı..
    23. İsrail güçleri 22 Filistinliyi..
    24. Kırşehir Belediyespor’u Ercüment..
    25. Telefon hırsızı güvenlik kamerasına..
    26. Gözleri enfeksiyon kapan 3 kedi tedavi..
    27. İşsizlik rakamları açıklandı
    28. "Türkiye'nin en değerli gayrimenkul..
    29. Başkan Beyoğlu hemşeri derneklerinden..
    30. Tavsiye üzerine başladılar şimdi..
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Ekrem'in 'it'i canlı yayına damga vurdu
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Savcı Sayan paylaştı, sosyal medya yıkıldı! Ortak canlı yayında kumpas iddiası
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Davutoğlu’nun medya takımı 'İmamoğlu aşkı'yla! Hayrettin Karaman’ın yazısına “Pir Sultan”la cevap verdi!
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Temel Karamollaoğlu açıkladı: Biz buna rıza gösteririz
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde
    Soylu: Terör örgütleri çaresizlik içinde

    Günün Karikatürü

    16 Haziran 2019
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    ABD'ye büyük şok! Ek gümrük vergisi getirdiler
    Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz
    Gerilim tırmanıyor! Selman'dan flaş tehdit: Tereddüt etmeyiz