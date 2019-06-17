MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde işbirliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019’da Ankara’da gerçekleştirilecektir."
MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde işbirliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019’da Ankara’da gerçekleştirilecektir.17 Haziran 2019 Pazartesi 10:21
MSB: "Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde işbirliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019’da Ankara’da gerçekleştirilecektir."
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