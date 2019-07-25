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MSB: "(Türk ve ABD heyetlerince) Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışma yapılmıştır. Çalışmaların önümüzdeki dönemde devam etmesi planlandı"

25 Temmuz 2019 Perşembe 13:03
MSB: "(Türk ve ABD heyetlerince) Güvenli Bölge tesisi ile ilgili müşterek çalışma yapılmıştır. Çalışmaların önümüzdeki dönemde devam etmesi planlandı"
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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 13:03
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