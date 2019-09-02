MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi.02 Eylül 2019 Pazartesi 08:55
MSB: "Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatımızın koordineli çalışması sonucu Irak kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen 5 PKK’lı bölücü terörist hava harekâtı ile etkisiz hale getirildi."
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