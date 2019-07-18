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MSB: ”Terör örgütü PKK’ya ait lojistik depolar imha edildi”

Milli savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda, terör örgütü PKK’nın lojistik depo olarak kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildiğini açıkladı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:02
MSB: ”Terör örgütü PKK’ya ait lojistik depolar imha edildi”

Milli savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı’nda, terör örgütü PKK’nın lojistik depo olarak kullandığı sığınak ve barınaklar imha edildiğini açıkladı.


Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı bir şekilde devam eden Pençe Harekatı’nda terör örgütü PKK’ ya ait sığınaklar ve mağaralar tespit edildi.


Açıklamada şöyle denildi:


”Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde başarılı şekilde devam eden Pençe Harekâtı’nda terör örgütü PKK’ya ait sığınak ve mağaralar tespit edilmeye devam ediliyor. Son olarak 9 gözlü ve 1 uzun koridordan oluşan sığınak, fırın olarak kullanılan 2 gözlü çimento ve taş ile yapılmış yapı ve 20 metrekare genişliğinde sığınak tespit edildi.


Lojistik depo olarak kullanıldığı belirlenen bu sığınaklarda; 4 adet 60 mm.lik havan, 1 adet 82 mm.lik havan, 1 adet 14,5 mm sehpalı Doçka uçaksavar silahı, 72 adet RPG-7 roketatar ve havan başlığı, 1 adet 120 mm.lik havan döşemesi, patlamamış uçak mühimmatı, 1 fıçı Doçka mühimmatı, ayrıca 163 adet 18,5 mm.lik Doçka mühimmatı, 1 fıçı mayın, 350 adet el bombası (fünyesiz), 17 adet kullanıma hazır el bombası, 410 adet el bombası fünyesi, 10 adet elektrikli fünye, 3 Havan mühimmatı, 3 işaret fişeği, 14 adet antitank RPG-7 mühimmatı, 8 adet RPG-7 sevk fişeği, 200 adet 12,7 uçaksavar mühimmatı, 150 adet 14 mm.lik Zagros keskin nişancı silahı mühimmatı, 350 adet BKC makineli tüfek mühimmatı, 100 metre infilaklı fitil, 10 adet gaz maskesi (kullanılmamış), 28 adet gaz maskesi filtresi, 1 kg amonyum nitrat, 60 bidon benzin, çeşitli tipte 3 jeneratör, EYP yapımında kullanılan malzemeler, yaklaşık bir ton gıda malzemesi ile çok miktarda sığınak/barınak yapımında kullanılan inşaat malzemesi ele geçirilerek imha edilmiştir.”

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:02
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