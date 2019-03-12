MSB: "Tel Rıfat'tan unsurlarımıza olan saldırıları önlemek maksadıyla, bu bölgede Rusya ile müşterek devriyeler icra edilmesine yönelik koordinasyonlara devam edilmekte."

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