MSB: "Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin’deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vur
MSB: "Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin’deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.09 Ağustos 2019 Cuma 14:23
MSB: "Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin’deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vurulmuştur."
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