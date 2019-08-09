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MSB: "Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin’deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vur

MSB: "Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin’deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır.

09 Ağustos 2019 Cuma 14:23
MSB: "Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin’deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vur

MSB: "Tel Rıfat bölgesinden YPG/PKK’lı teröristler tarafından Afrin’deki bir üs bölgemize yapılan tanksavar saldırısı sonucu, iki kahraman silah arkadaşımız yaralanmıştır. Saldırının yapıldığı bölgede tespit edilen hedefler ateş destek vasıtalarımızla vurulmuştur."

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 14:23
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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