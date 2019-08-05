MSB: "Suriye’nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askerî yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara’da başlamıştır."
MSB: "Suriye’nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askerî yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.05 Ağustos 2019 Pazartesi 10:13
MSB: "Suriye’nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askerî yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara’da başlamıştır."
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