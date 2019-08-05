MSB: "Suriye’nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askerî yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara’da başlamıştır." MSB: "Suriye’nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askerî yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.

MSB: "Suriye’nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan güvenli bölgeye yönelik ABD askerî yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara’da başlamıştır."

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