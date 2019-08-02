MSB: "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak, 4 Ağustos 2019’da Türkiye’ye gelecek ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz 2019’da icra edilen müşterek çalışmaya 5 Ağustos 2019’da Milli Savunma Ba
MSB: "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak, 4 Ağustos 2019’da Türkiye’ye gelecek ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz 2019’da icra edilen müşterek çalışmaya 5 Ağustos 2019’da Milli Savunma Bakanlığında devam edilecek.02 Ağustos 2019 Cuma 17:12
MSB: "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak, 4 Ağustos 2019’da Türkiye’ye gelecek ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz 2019’da icra edilen müşterek çalışmaya 5 Ağustos 2019’da Milli Savunma Bakanlığında devam edilecek."
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