MSB: "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak, 4 Ağustos 2019’da Türkiye’ye gelecek ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz 2019’da icra edilen müşterek çalışmaya 5 Ağustos 2019’da Milli Savunma Ba MSB: "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak, 4 Ağustos 2019’da Türkiye’ye gelecek ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz 2019’da icra edilen müşterek çalışmaya 5 Ağustos 2019’da Milli Savunma Bakanlığında devam edilecek.

MSB: "Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak, 4 Ağustos 2019’da Türkiye’ye gelecek ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz 2019’da icra edilen müşterek çalışmaya 5 Ağustos 2019’da Milli Savunma Bakanlığında devam edilecek."

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