MSB: "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nin güneyinde yer alan bir Gözlem Noktamıza rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır."
MSB: "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nin güneyinde yer alan bir Gözlem Noktamıza rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır.04 Mayıs 2019 Cumartesi 22:13
MSB: "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nin güneyinde yer alan bir Gözlem Noktamıza rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır."
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