MSB: "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nin güneyinde yer alan bir Gözlem Noktamıza rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır." MSB: "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nin güneyinde yer alan bir Gözlem Noktamıza rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır.

MSB: "Suriye İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi’nin güneyinde yer alan bir Gözlem Noktamıza rejim bölgesinden yapıldığı değerlendirilen havan atışlarının isabet etmesi sonucunda iki kahraman silah arkadaşımız hafif şekilde yaralanmıştır."

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