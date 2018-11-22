MSB: (Süngütepe'deki patlama) Mermi namluyu normal olarak terk etti ancak topun arkasında kama olarak adlandırılan parça olağandışı bir şekilde koptu

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22 Kasım 2018 Perşembe 19:22
Haber Tarihi: 22 Kasım 2018 Perşembe 19:22
https://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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