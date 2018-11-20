0553 313 94 23

Milli Savunma Bakanlığı personel alımı 2018 | MSB sözleşmeli 523 mühendis alım başvuru şartları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel temin dairesi başkanlığı personel alım ilanına göre, MSB mühendislik alanlarında 523 sözleşmeli personel alımı yapacak. MSB alımlarına lisans mezunu, 35 yaşını bitirmemiş olmak ve KPSS P3 türünden en az 60 puan alan adaylar başvurabilecek. MSB 2018 sözleşmeli personel alım başvuruları ne zaman yapılacak? MSB alım başvuru şartları neler?

20 Kasım 2018 Salı 13:50
Milli Savunma Bakanlığı personel alımı 2018 | MSB sözleşmeli 523 mühendis alım başvuru şartları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel temin dairesi başkanlığı personel alım ilanına göre, MSB mühendislik alanlarında 523 sözleşmeli personel alımı yapacak. MSB alımlarına lisans mezunu, 35 yaşını bitirmemiş olmak ve KPSS P3 türünden en az 60 puan alan adaylar başvurabilecek. MSB 2018 sözleşmeli personel alım başvuruları ne zaman yapılacak? MSB alım başvuru şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı 2018 sözleşmeli personel alımına ilişkin son dakika ilan duyurusunda bulundu. Millî Savunma Bakanlığı (MSB) merkez ve taşra teşkilatlarında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

MSB sözleşmeli personel alımları ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuruları 19 Kasım -21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

KPSS puanı dikkate alınacak

Her adayın sadece bir tercih hakkı olacaktır. Adaylar başvuru şartlarında istenen diploma ve alım şartlarında belirtilen İş Güvenliği Uzmanı belgesi ve SGK hizmet dökümü belgesini sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. aşvurularda sadece 2018 lisans KPSS (P03) puanı dikkate alınacaktır. Adayların tercih yaparken hak kaybına uğramamaları için mezun oldukları bölüme uygun tercih yapmaları önem taşımaktadır.

MSB sözleşmeli personel alım başvuruları için tıklayınız

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 13:50
  1. msb uzman erbaş alımı
  2. milli savunma bakanlığı iletişim
  3. personel temin msb
  4. milli savunma bakanlığı personel alımı 2018
  5. msb personel temin dairesi başkanlığı
  6. personel temin msb gov tr
  7. msb duyurular
  8. milli savunma bakanlığı memur alımı 2018

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    D100 kara yolunda drift yapan şüpheli gözaltına alındı
    1. D100 kara yolunda drift yapan şüpheli..
    2. İsrail'in yıktığı Aksa televizyonundan..
    3. Erzurum'da doğal gaz bağlantısı..
    4. Yeni Burdurspor kendi sahasında 15 gol..
    5. Hücre bile uzay gibi
    6. Esenyurt’ta film sahnelerini aratmayan..
    7. Ulaştırma ve lojistik sektörü..
    8. Stadyumda robotik ve kodlama eğitimi
    9. Hindistan'da orduya ait mühimmat..
    10. Cumhurbaşkanı Erdoğan soruları yanıtladı
    11. Rusya'dan Kuzey-Güney Ulaştırma..
    12. Medipol Başakşehir'den anlamlı davranış
    13. "Gelin arabası"yla soygun girişimine..
    14. Trabzonspor'a Juraj Kucka'dan kötü haber
    15. Çaldığı bisikletle aynı sokağa dönünce..
    16. Endonezya'da ölü balinanın midesinden..
    17. MHP'den istifa eden başkana sert tepki!
    18. Doğal gaz bağlantısı sırasında büyük..
    19. 'Hıyar' deyip geçme! İngilizlere göre..
    20. Kosova INTERPOL üyeliğine alınmadı
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Milyonları ilgilendiriyor! Maaş hesabı değişiyor
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Hulusi Akar, BBC muhabirine haddini bildirdi
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    Suudi Arabistan'a giden Cumhurbaşkanı'ndan haber alınamıyor
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    İran'dan dünyaya dikkat çeken Türkiye mesajı
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!
    "Türkiye İran olamaz" diyordu... Soluğu İran'da aldı!

    Günün Karikatürü

    20 Kasım 2018
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Türkiye tek tek tespit etti! Altın vuruşa az kaldı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı
    Habertürk Yazarı Muharrem Sarıkaya, "Kesin" Deyip AK Parti'nin İstanbul ve Antalya Adaylarını Yazdı