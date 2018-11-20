Milli Savunma Bakanlığı personel alımı 2018 | MSB sözleşmeli 523 mühendis alım başvuru şartları

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) personel temin dairesi başkanlığı personel alım ilanına göre, MSB mühendislik alanlarında 523 sözleşmeli personel alımı yapacak. MSB alımlarına lisans mezunu, 35 yaşını bitirmemiş olmak ve KPSS P3 türünden en az 60 puan alan adaylar başvurabilecek. MSB 2018 sözleşmeli personel alım başvuruları ne zaman yapılacak? MSB alım başvuru şartları neler?

Milli Savunma Bakanlığı 2018 sözleşmeli personel alımına ilişkin son dakika ilan duyurusunda bulundu. Millî Savunma Bakanlığı (MSB) merkez ve taşra teşkilatlarında sözleşmeli personel olarak istihdam edilmek üzere; TABLO-1'de belirtilen faaliyet takvimine uygun olarak, TABLO-2'de yer alan niteliklerde sözleşmeli personel kadrolarına, Bakanlar Kurulunun 06 Haziran 1978 tarihli ve 7/15754 sayılı "Sözleşmeli Personel çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" konulu kararı çerçevesinde sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

MSB sözleşmeli personel alımları ne zaman?

Milli Savunma Bakanlığı sözleşmeli personel alım başvuruları 19 Kasım -21 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılacaktır. İdare gerek gördüğü takdirde alım yapılacak unvanları, kadroları ve illeri değiştirebilecektir. Başvuru süresince adayların ilanda yapılacak güncellemeleri takip etmeleri gerekmektedir.

KPSS puanı dikkate alınacak

Her adayın sadece bir tercih hakkı olacaktır. Adaylar başvuru şartlarında istenen diploma ve alım şartlarında belirtilen İş Güvenliği Uzmanı belgesi ve SGK hizmet dökümü belgesini sisteme yükleyeceklerdir. Belgelerini yüklemeyen adayların başvurusu kabul edilmeyecektir. aşvurularda sadece 2018 lisans KPSS (P03) puanı dikkate alınacaktır. Adayların tercih yaparken hak kaybına uğramamaları için mezun oldukları bölüme uygun tercih yapmaları önem taşımaktadır.

MSB sözleşmeli personel alım başvuruları için tıklayınız