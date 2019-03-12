Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Son bir ayda 54 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar ve Fırat'ın doğusuna yönelik açıklamalarda bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıkalamar şöyle:

-"Gündemdeki Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında ABD ve Rusya ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler sürmekte."

-"Tel Rıfat'tan unsurlarımıza olan saldırıları önlemek maksadıyla, bu bölgede Rusya ile müşterek devriyeler icra edilmesine yönelik koordinasyonlara devam edilmekte."

-"(İdlib) Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir."

-"Son bir ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi."

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