Milli Savunma Bakanlığı açıkladı: Son bir ayda 54 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildiğini belirtti.12 Mart 2019 Salı 16:15
Milli Savunma Bakanlığı, terör örgütlerine karşı yürütülen operasyonlar ve Fırat'ın doğusuna yönelik açıklamalarda bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıkalamar şöyle:
-"Gündemdeki Fırat'ın doğusuna yönelik hazırlıklar kapsamında ABD ve Rusya ile ikili toplantılar, üst düzey görüşmeler ve koordineler sürmekte."
-"Tel Rıfat'tan unsurlarımıza olan saldırıları önlemek maksadıyla, bu bölgede Rusya ile müşterek devriyeler icra edilmesine yönelik koordinasyonlara devam edilmekte."
-"(İdlib) Soçi mutabakatının uygulanmasına yönelik çalışmalarımız provokasyonlara rağmen Rusya ile koordineli olarak başarıyla devam etmektedir."
-"Son bir ayda PKK/KCK terör örgütüne karşı yürütülen operasyonlarda, 1'i gri listede olmak üzere toplam 54 terörist etkisiz hale getirildi."
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