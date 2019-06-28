MSB: “Silah kazası sonucu 1 asker şehit oldu” Milli Savunma Bakanlığı (MSB), silah kazası sonucu yaralanan 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), silah kazası sonucu yaralanan 1 askerin şehit olduğunu bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari’de 1 askerin silah kazası sonucu yaralandığını ve kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Hakkâri’de 27 Haziran 2019 tarihinde nöbet esnasında meydana gelen silah

kazası sonucu bir kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm

müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allahtan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz”

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