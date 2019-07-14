MSB: "S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda altıncı uçak Mürted Hava Meydanı’na indi." MSB: "S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor.

MSB: "S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistem malzemelerinin sevkiyatı planlandığı şekilde devam ediyor. Bu kapsamda altıncı uçak Mürted Hava Meydanı’na indi."

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