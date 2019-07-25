MSB: ”S-400 sisteminin birinci grup malzemelerinin Ankara’ya intikali 25 Temmuz’da tamamlanmıştır"
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin tesliminin 25 Temmuz tarihinde tamamlandığı belirtildi.25 Temmuz 2019 Perşembe 16:01
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin tesliminin 25 Temmuz tarihinde tamamlandığı belirtildi.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
”S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydan Komutanlığı / Ankara’ya intikali 25 Temmuz 2019 tarihinde tamamlanmıştır.”
YORUM YAZ