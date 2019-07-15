MSB: S-400 sevkiyatı devam ediyor Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamadaS-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamadaS-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi” denildi

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:"S-400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye’ye teslimatı sürüyor. Bu kapsamda sevkiyattaki 8. uçakAnkara MürtedAskeri Hava Üssü’ne indi."

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.