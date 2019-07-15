MSB: S-400 sevkiyatı devam ediyor
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamadaS-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor.15 Temmuz 2019 Pazartesi 09:57
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamadaS-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistem malzemelerinin sevkiyatı devam ediyor. Bu kapsamda sekizinci uçak Mürted Hava Meydanı’na indi” denildi
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada şöyle denildi:"S-400 hava savunma sistemine ait parçaların Türkiye’ye teslimatı sürüyor. Bu kapsamda sevkiyattaki 8. uçakAnkara MürtedAskeri Hava Üssü’ne indi."
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