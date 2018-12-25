0553 313 94 23

MSB: "PKK'nın kurşuna dizdiği bebekler gibi ellerinde Filistinli çocukların kanı bulunanlar, barışın teminatı Türk ordusunu karalayamaz."

25 Aralık 2018 Salı 11:03
MSB: "PKK'nın kurşuna dizdiği bebekler gibi ellerinde Filistinli çocukların kanı bulunanlar, barışın teminatı Türk ordusunu karalayamaz."

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 11:03
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Antep savunması Milli Mücadele Müzesi'nde anlatılıyor
    1. Antep savunması Milli Mücadele..
    2. Trabzonspor'dan ilk yarıda 41 gol
    3. Bekaroğlu: Metin Akpınar'ı kınıyorum!
    4. Milli judocu Çiloğlu, olimpiyat..
    5. Tepki çeken fırsatçı uygulamayla..
    6. Yatırımcı güvenli liman arıyor! Altın..
    7. Yeni asgari ücret belirlendi
    8. İsmet İnönü'nün vefatının 45. yılı
    9. Başkan Erdoğan konuşuyor - CANLI
    10. TCMB, repo ihalesiyle piyasaya..
    11. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Tek tip..
    12. İsrail'in 137 kez yıktığı bir Filistin..
    13. Milli Savunma Bakanı Akar: "(Fırat'ın..
    14. Döviz kurları
    15. Tunus'ta bir kameraman kendisini yaktı..
    16. Türkiye'ye dava açan Cem Uzan 'dönmek'..
    17. "Divan Gaziantep" bölgenin en iyi..
    18. FETÖ, örgütten ayrılmak isteyen..
    19. Cavcav'dan 41 puana "41 kere maşallah"
    20. ASELSAN'dan 502 milyon liralık sözleşme!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan Melih Gökçek açıklaması!
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Serbest bırakılan Metin Akpınar'dan Erdoğan açıklaması
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    Önkibar, Meral'i sattı: “Artık açık ve net Akşener karanlıktır”
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    2019 asgari geçim indirimi-AGİ ne kadar olacak?
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!
    Metin Akpınar'a destek olmak isterken rezil oldu!

    Günün Karikatürü

    25 Aralık 2018
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kamuoyu soruyor: Kim bu hokkabaz?
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu
    Kılıçdaroğlu'dan skandal mesaj! Terörü savundu