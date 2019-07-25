MSB: "PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içi ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 24’ü lider kadroda olmak üzere toplam 489 terörist etkisiz hale getirildi. Bu 24 teröristin 1’i kırmızı listede, 2’si mavi listede, 7’isi turuncu listede ve 14’ü gri
MSB: "PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içi ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 24’ü lider kadroda olmak üzere toplam 489 terörist etkisiz hale getirildi.25 Temmuz 2019 Perşembe 13:08
MSB: "PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içi ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 24’ü lider kadroda olmak üzere toplam 489 terörist etkisiz hale getirildi. Bu 24 teröristin 1’i kırmızı listede, 2’si mavi listede, 7’isi turuncu listede ve 14’ü gri listede yer almaktadır."
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