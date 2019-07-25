MSB: "PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içi ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 24’ü lider kadroda olmak üzere toplam 489 terörist etkisiz hale getirildi. Bu 24 teröristin 1’i kırmızı listede, 2’si mavi listede, 7’isi turuncu listede ve 14’ü gri MSB: "PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içi ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 24’ü lider kadroda olmak üzere toplam 489 terörist etkisiz hale getirildi.

MSB: "PKK/KCK terör örgütüne karşı yurt içi ve Irak’ın kuzeyinde yürütülen operasyonlarda 24’ü lider kadroda olmak üzere toplam 489 terörist etkisiz hale getirildi. Bu 24 teröristin 1’i kırmızı listede, 2’si mavi listede, 7’isi turuncu listede ve 14’ü gri listede yer almaktadır."

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